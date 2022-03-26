В Киевской области задержаны два преступника, расстрелявших мирных людей

Как стало известно из сводки пресс-службы Нацполиции от 25 марта, под Киевом были задержаны злоумышленников, расстрелявших с автоматов двух человек в поселке Большая Дымерка.
Как указано, одного нападавшего задержали в тот самый день. Им оказался 29-летний житель Большой Дымерки.
Второй злоумышленник, 30-летний ранее судимый выходец из Богдановки, был схвачен на днях в Броварах. Он скрывался от полиции и караулил правоохранителей с гранатой в кармане.
Ранее пленный пилот российского самолета Су-34 Александр Красноярцев признался, что убил гражданского, который гнался за ним после того, как военный катапультировался из сбитого ВСУ самолета.
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