В Киевской области задержана мошенница-рекордсменка 

11:01 08 Июнь Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимую мошенницу, которая под видом работника энергокомпании вводила в заблуждение сотрудников магазинов и аптек.

Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-служба полиции.





Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, подобных эпизодов было около 20. Женщина представившись сотрудницей энергетической компании, говорила, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тысяч вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Потом она забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении.Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, подобных эпизодов было около 20.

"Фастов, Белая Церковь, Обухов, Борисполь, Ирпень, Васильков - это лишь краткий перечень городов, где отметилась мошенница за последний период. По оперативной информации, она действовала также в столице и других областях нашего государства", - сообщил он.

Аферисткой оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. У нее изъяли украшения и технику, которые могли быть похищены.