В Киевской области задержана мошенница-рекордсменка 

Сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимую мошенницу, которая под видом работника энергокомпании вводила в заблуждение сотрудников магазинов и аптек.
Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-служба полиции.
Женщина представившись сотрудницей энергетической компании, говорила, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тысяч вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Потом она забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении.
Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, подобных эпизодов было около 20.
Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, подобных эпизодов было около 20.
Аферисткой оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. У нее изъяли украшения и технику, которые могли быть похищены.
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