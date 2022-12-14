В Киевской области задержали мужчину за кражу генератора

17:03 13 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в полиции Киевской области.



Благодаря камерам видеонаблюдения, правоохранители установили и задержали мужчину. Им оказался 23-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.



В городе Боярка в Киевской области полицейские задержали мужчину за кражу генератора из зоомагазина. Правоохранители вернули генератор магазину, а задержанному грозит до 8 лет за решеткой.Об этом сообщили в полиции Киевской области.Благодаря камерам видеонаблюдения, правоохранители установили и задержали мужчину. Им оказался 23-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Он признался, что под хмельком украл генератор и хотел продать неизвестному за 20 тысяч гривен, сообщили в полиции.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, (ч. 4 ст. 185 УК) следователи начали досудебное расследование.