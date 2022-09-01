В Киевской области в техническом колодце нашли тело погибшего во время оккупации

13:49 05 августа Киев, Украина

В Киевской области на Житомирской трассе в техническом колодце нашли тело мужчины, погибшего во время оккупации этой территории.



Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

“В техническом колодце нашли тело погибшего во время оккупации в Киевской области. 4 августа работник дорожной службы сообщил нам, что на Житомирской трассе вблизи села Березовка обнаружил труп мужчины. Тело находилось в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы”, – написал Небитов.

По его словам, после того, как спасатели получили погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля или начале марта.



Небитов призвал тех, кто располагает информацией о погибшем, сообщить об этом полиции по номеру 102.



Приметы погибшего: темные волосы, одетые в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черную обувь.