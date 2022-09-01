В Киевской области в техническом колодце нашли тело погибшего во время оккупации

В Киевской области на Житомирской трассе в техническом колодце нашли тело мужчины, погибшего во время оккупации этой территории.
Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, после того, как спасатели получили погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля или начале марта.
Небитов призвал тех, кто располагает информацией о погибшем, сообщить об этом полиции по номеру 102.
Приметы погибшего: темные волосы, одетые в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черную обувь.
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