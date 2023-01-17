В Киевской области провалились под лед 4 детей

На Киевщине на реке Рось под лед провалилось 4 детей: двое спасены, 1 ребенок погиб, поиски четвертого продолжаются.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на р. Рось на льду провалились 4 детей.
По предварительным данным, вблизи реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду он смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р.
Третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице.
Поиски четвертого ребенка продолжаются.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на р. Рось на льду провалились 4 детей.
По предварительным данным, вблизи реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду он смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р.
Третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице.
Поиски четвертого ребенка продолжаются.
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