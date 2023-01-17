В Киевской области провалились под лед 4 детей

"Уважаемые родители, заботьтесь о безопасности собственных детей! Помните главное правило – замерзшие водоемы не для игр! Призываем ни в коем случае не выходить на лед, ведь сейчас в связи с перепадами температуры лед существенно ослаб, что в свою очередь несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев",- пишут в ведомстве ГСЧС.