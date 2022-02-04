В Киевской области повесился 14-летний мальчик

В городе Вышгород Киевской области произошла трагедия, правоохранители обнаружили 14-летнего мальчика в петле, почему ребенок совершил самоубийство неизвестно.
Мальчик отправился в музыкальную школу, однако на занятиях не появился, а на звонки матери не отвечал. Она и сообщила в полицию об исчезновении сына, пишет пресс-служба полиции Киевской области.
Мальчик отправился в музыкальную школу, однако на занятиях не появился, а на звонки матери не отвечал. Она и сообщила в полицию об исчезновении сына, пишет пресс-служба полиции Киевской области.
Также полиция установила, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и хотел их взорвать. На месте происшествия в личных вещах мальчика нашли четыре патрона к автомату.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины поступка ребенка.
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