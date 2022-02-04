В Киевской области повесился 14-летний мальчик

19:22 14 Май Киев, Украина





Мальчик отправился в музыкальную школу, однако на занятиях не появился, а на звонки матери не отвечал. Она и сообщила в полицию об исчезновении сына, пишет пресс-служба полиции Киевской области. В городе Вышгород Киевской области произошла трагедия, правоохранители обнаружили 14-летнего мальчика в петле, почему ребенок совершил самоубийство неизвестно.Мальчик отправился в музыкальную школу, однако на занятиях не появился, а на звонки матери не отвечал. Она и сообщила в полицию об исчезновении сына, пишет пресс-служба полиции Киевской области.

"Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Также полиция установила, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и хотел их взорвать. На месте происшествия в личных вещах мальчика нашли четыре патрона к автомату.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины поступка ребенка.



