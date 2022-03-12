В Киевской области после обстрелов вспыхнул пожар

По оперативной информации ГСЧС Украины в Киевской области в результате обстрела российскими оккупанатми возник пожар.
12 марта в 03:50 в с. Апрельское Броварского района в результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
ГСЧС Украины направило 20 человек и 4 еденицы спасательной техники для ликвидаций последствий пожара.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
ГСЧС Украины направило 20 человек и 4 еденицы спасательной техники для ликвидаций последствий пожара.
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