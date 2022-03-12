В Киевской области после обстрелов вспыхнул пожар

07:46 12 Март Киев, Украина

По оперативной информации ГСЧС Украины в Киевской области в результате обстрела российскими оккупанатми возник пожар.

12 марта в 03:50 в с. Апрельское Броварского района в результате обстрела возник пожар на складе хранения замороженной продукции.



Предварительно жертв и пострадавших нет.



ГСЧС Украины направило 20 человек и 4 еденицы спасательной техники для ликвидаций последствий пожара.