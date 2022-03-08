В Киевской области попал под обстрелы эвакуационный автобус, 3 человека ранены

10:41 08 Март Киев, Украина

В Киевской области боевики обстреляли эвакуационный автобус и ряд сел. В результате атаки ранения получили три человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Вражеские войска обстреляли эвакуационный автобус возле села Лютеж Вышгородского района Киевской области. Ранен водитель – военнослужащий Национальной гвардии Украины. Кроме того, боевики обстреляли село Бышев Фастовского района. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и уничтожены автомобили.
 

В селе Победа Бучанского района оккупанты напали на мирное население и открыли огонь по зданиям населенного пункта. В селе Мощун из стрелкового оружия ранили местного жителя. В Ирпене огнестрельное ранение получила женщина.

Следователи начали расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438) Уголовного кодекса Украины.
 