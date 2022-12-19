В Киевской области обнаружили подпольную табачную фабрику

В одном из населенных пунктов Киевской области работала подпольная табачная фабрика, незаконную деятельность которой блокировали сотрудники правоохранительных органов.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник, 19 декабря.
Следователи установили, что "фабрика" работала в закрытом режиме, а ее работники - вахтовым методом.
Злоумышленники выставили по периметру производства и в радиусе нескольких километров от него так называемых "фишкаров", чтобы те следили не появятся ли незванные гости.
Владельцы установили дизельную подстанцию, чтобы скрыть потребление большого количества энергоресурсов при производстве и обеспечить его круглосуточную работу.
Складское помещение было оборудовано необходимым оборудованием и производственными линиями, мощности которых позволяли производить до 50 000 пачек сигарет в сутки.
Готовую продукцию сбывали под видом известных торговых марок на территории Киевской и Полтавской областей.
Бюджет Украины из-за подпольного предприятия ежемесячно не дополучал 40 миллионов гривен в виде уплаты акцизного налога.
Оперативники и следователи при силовой поддержке спецназовцев ДСР, 14 декабря прекратили деятельность подпольной табачной фабрики и изъяли:
- промышленную линию для производства сигарет;
- сушильное оборудование;
- свыше 7 тонн табака;
- 168 тыс. пачек готовой продукции;
- картонные коробки для фасовки.
Общая сумма изъятого оборудования и сигарет составляет около 15 миллионов гривен.
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