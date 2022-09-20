В Киевской области обнаружили очередное захоронение замученных рашистами гражданских

19:59 20 сентября Киев, Украина

Вблизи села Мироцкое Бучанского района на Киевщине правоохранители обнаружили захоронение убитых российскими военными людей.



Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.



Российские военные во время оккупации части Киевской области размещали свои позиции вблизи леса в населенном пункте.





В погребении обнаружили останки двух человек. У убитых завязаны за спиной руки, а на шее скотч.

В настоящее время для идентификации их лиц и установления причин смерти проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая

экспертизы.

Это не первое погребение, которое находят вблизи Мироцкого. Летом вблизи села нашли семерых гражданских, которых убили российские военные, а еще раньше – троих мужчин, которых россияне пытали, а затем убили.