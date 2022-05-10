В Киевской области обнаружены тела трех мужчин, убитых выстрелами в голову

16:39 09 мая Киев, Украина

Вблизи поселка Макаров Бучанского района было обнаружено захоронение с телами трех гражданских мужчин. Их убили российские оккупанты , выстрелив в голову.

Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

“При проведении следственных действий вблизи пгт Макаров на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры правоохранители расследуют эти преступления в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны – части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Самая строгая санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.

Всего в Киевской области после отступления российской армии было найдено больше 1,2 тысячи убитых местных жителей.