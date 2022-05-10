В Киевской области обнаружены тела трех мужчин, убитых выстрелами в голову

Вблизи поселка Макаров Бучанского района было обнаружено захоронение с телами трех гражданских мужчин. Их убили российские оккупанты, выстрелив в голову.
Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры правоохранители расследуют эти преступления в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны – части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Самая строгая санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.
Всего в Киевской области после отступления российской армии было найдено больше 1,2 тысячи убитых местных жителей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии