В Киевской области нашли тело убитого рашистами волонтера из Чехии

10:13 17 мая Киев, Украина





Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов



Тела убитых мужчин обнаружили по обе стороны дороги неподалеку от населенного пункта, где в период боевых действий российские военные размещали свои позиции. Всех россияне расстреляли в разные части тела: двоим выстрелили в голову, а одному – в живот. Рядом с захоронениями обнаружили растяжку с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты. В Киевской области возле поселка Макаров правоохранители обнаружили тела трех убитых российскими военными гражданских, среди которых гражданин Чехии, который был волонтером Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей НебитовТела убитых мужчин обнаружили по обе стороны дороги неподалеку от населенного пункта, где в период боевых действий российские военные размещали свои позиции. Всех россияне расстреляли в разные части тела: двоим выстрелили в голову, а одному – в живот. Рядом с захоронениями обнаружили растяжку с гранатой "Ф-1", которую оставили оккупанты.

“На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", – говорит Небитов.

Ранее чешские медиа сообщали о 49-летнем гражданине Чехии по имени Томаш, который перестал выходить на связь с родными 2 марта. С начала полномасштабного вторжения России мужчина решил как волонтер помогать эвакуировать гражданских сначала из Львова в границу, но в конце концов уехал под Киев.



Его расстрелянный автомобиль журналисты ранее нашли возле поселка, однако его тело среди погибших не находили, а потому считали

мужчину без вести пропавшим.

В полиции Киевщины сообщили, что у убитого на родине остались жена и брат.



Кроме найденных под Макаровым мужчин правоохранители обнаружили недалеко от села Раковка тело еще одного расстрелянного местного жителя – бывшего оперативного работника органов внутренних дел, который находился на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, русские солдаты раздели его, расстреляли и похоронили на поле рядом со своими боевыми позициями.

“Это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область тела" – отмечает Небитов.

По состоянию на начало мая в Киевской области правоохранители нашли уже более 1,2 тысячи тел гражданских, убитых российскими военными во время оккупации региона. Судьба еще нескольких сотен людей до сих пор неизвестна.