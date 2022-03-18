В Киевской области на водоемах утонули два человека
09:09 21 июня Киев, Украина
За минувшие сутки только в Киевской области утонул один ребенок и один взрослый не вернулся с прогулки на лодке, его поиском заняты 5 человек и 2 ед. техники.
Об этом сказано на сайте ГСЧС
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"20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле с. Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них 1 ребенок 2011 г.р.) и 1 ребенок (2017 г.р.) спасен местным населением, который после проведенных реанимационных мероприятий умер в карете СНП", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что в спасательной операции участвовали 11 человек, в том числе 6 водолазов.
"В этот же день в 19:00 в ГСЧС поступила информация, что на р. Каменка вблизи с. Трилесы Фастовского района на лодке находилось 8 человек, из них 7 человек самостоятельно добрались до берега и 1 утонул. От ГСЧС привлечено 5 человек и 2 ед. техники (из них 1 лодка)", - констатируют в сообщении.
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