В Киевской области на водоемах утонули два человека

09:09 21 июня Киев, Украина

За минувшие сутки только в Киевской области утонул один ребенок и один взрослый не вернулся с прогулки на лодке, его поиском заняты 5 человек и 2 ед. техники.



Об этом сказано на сайте Об этом сказано на сайте ГСЧС

"20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле с. Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них 1 ребенок 2011 г.р.) и 1 ребенок (2017 г.р.) спасен местным населением, который после проведенных реанимационных мероприятий умер в карете СНП", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в спасательной операции участвовали 11 человек, в том числе 6 водолазов.