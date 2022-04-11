В Киевской области ликвидирована очередная нарколаборатория

08:21 17 ноября Киев, Украина

Сотрудниками правоохранительных органов, в одном из частных домов Киевской области, обнаружили и изъяли оборудование для производства амфетамина и килограмм марихуаны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Задокументировали противоправную деятельность злоумышленника сотрудники Обуховского отдела полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины. Установлено, что организовал деятельность нарколаборатории в селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района 34-летний местный житель. В прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков", - говорится в сообщении.

Санкционированный обыск правоохранители провели в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного хранения наркотических веществ.



Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.



Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



После поступления заключений соответствующих экспертиз будет решен вопрос о дополнительной правовой квалификации и объявления злоумышленнику о подозрении.