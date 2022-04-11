В Киевской области ликвидирована очередная нарколаборатория

Сотрудниками правоохранительных органов, в одном из частных домов Киевской области, обнаружили и изъяли оборудование для производства амфетамина и килограмм марихуаны.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Санкционированный обыск правоохранители провели в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного хранения наркотических веществ.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
После поступления заключений соответствующих экспертиз будет решен вопрос о дополнительной правовой квалификации и объявления злоумышленнику о подозрении.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
После поступления заключений соответствующих экспертиз будет решен вопрос о дополнительной правовой квалификации и объявления злоумышленнику о подозрении.
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