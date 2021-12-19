В Киевской области государственное лицо пользовалось своим положением для личной выгоды (ФОТО)

09:52 17 Ноябрь Киев, Украина

В Киевской области 55-летний руководитель одного из государственных предприятий пользуясь своим служебным положением, по предварительной договоренности пытался передать в пользование физическим лицам в аренду складское помещение общей площадью 610 кв.м. в обход предусмотренной действующим законодательством процедуры.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

За аренду мужчина требовал 40 000 гривен неправомерной выгоды. Денежные средства получал в несколько этапов: первую часть получил в середине сентября 2021 года, а вторую 26 октября.

Работники следственного управления полиции Киевской области разоблачили незаконную деятельность мужчины.

Следователи по процессуальному руководству прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



