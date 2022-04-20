В Киевской области два грузовика подорвались на минах

18:59 20 апреля Киев, Украина

В селе Новая Буда двое работников Тетеровского лесхоза заехали на непроверенную территорию леса, где грузовик натолкнулся на мину. 52-летний водитель погиб на месте, а 48-летнего пассажира госпитализировали в больницу с многочисленными травмами головы, грудной клетки и ушибами ног.
 
Об этом сообщили в полиции Киевской области .
 
Еще один несчастный случай произошел вблизи Ирпеня. В результате наезда грузового автомобиля на мину 31-летний водитель погиб на месте.
Кроме того, на Броварщине мужчине оторвало пальцы из-за взрыва опасного предмета, найденного в зоне, где велись боевые действия.
“Полиция Киевщины призывает граждан быть осторожными на деоккупированных территориях! Следите за досугом детей, не пользуйтесь лесными дорогами и тропинками. Посещайте только обследованные правоохранителями места и следуйте инструкциям взрывотехников со спасателями”, – отмечают правоохранители.