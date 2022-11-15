В киевской квартире во время зарядки взорвался повербенк

17:12 14 ноября Киев, Украина

Утром, 14 ноября, в киевской квартире на улице Сергея Данченко взорвался заряжавшийся от сети портативный аккумулятор, сообщили в полиции Киева.

В квартире возник пожар, значительно повредивший жилье. Пострадавших нет, добавили в полиции.

В то же время город призывает киевлян заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных жилищ и соблюдать ряд правил безопасности при отключении электроэнергии. В частности, выключать из розеток все электроприборы, если света нет.