В киевской больнице второй случай суицида среди больных COVID-19

В Киеве из окна инфекционного отделения Александровской больницы, где лечат больных COVID-19, выбросилась женщина. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел ночью 19 октября. Инфицированная коронавирусом 60-летняя женщина выпала из окна на четвертом этаже. От полученных травм она скончалась в реанимации около 7:00.
20 октября стало известно, что в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, также выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.
В Киевской городской клинической больнице №4, где лечат пациентов с коронавирусом, покончили с собой двое мужчин. Один из больных выпрыгнул из окна второго этажа медучреждения 21 сентября, второй – 22-го.
Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская объясняет, что инфицированные коронавирусом люди часто задумываются о суициде.
Инцидент произошел ночью 19 октября. Инфицированная коронавирусом 60-летняя женщина выпала из окна на четвертом этаже. От полученных травм она скончалась в реанимации около 7:00.
20 октября стало известно, что в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, также выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.
В Киевской городской клинической больнице №4, где лечат пациентов с коронавирусом, покончили с собой двое мужчин. Один из больных выпрыгнул из окна второго этажа медучреждения 21 сентября, второй – 22-го.
Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская объясняет, что инфицированные коронавирусом люди часто задумываются о суициде.
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