В Киево-Печерской лавре нашли пророссийскую литературу и миллионы наличных денег в разной валюте

Правоохранители завершили контрразведывательные меры безопасности на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. В ходе проверки в лавре нашли подозрительных лиц, пророссийскую литературу и десятки тысяч рублей.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек.
Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане рф, находившиеся на территории объектов.
Некоторые из них во время проверки документов предоставляли паспорта и военные билеты СССР, в то же время вообще не имели оригиналов документов, а только их копии или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка.
Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Как отмечают в СБУ, он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства Антван. В то же время он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании Antvan Group – гражданина рф Орлова А. В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.
Кроме того, во время мероприятий безопасности правоохранители обнаружили:
Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане рф, находившиеся на территории объектов.
Некоторые из них во время проверки документов предоставляли паспорта и военные билеты СССР, в то же время вообще не имели оригиналов документов, а только их копии или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка.
Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. Как отмечают в СБУ, он может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства Антван. В то же время он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании Antvan Group – гражданина рф Орлова А. В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.
Кроме того, во время мероприятий безопасности правоохранители обнаружили:
- пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в частности для пропаганды "русского мира";
- наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов США и несколько тысяч российских рублей.
Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.
В заключение правоохранители подчеркнули, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.
Напомним, что Киево-Печерская лавра по-прежнему находится в распоряжении Украинской православной церкви Московского патриархата. На обнародованном фрагменте видно, как в церкви поют фрагмент из русской церковной песни "Хвала пресвятой Богородицы", в том числе следующие ее слова: "Колокол плывет, плывет над россией, пробуждается матушка-Русь" .
После этого Служба безопасности начала уголовное производство и проверила лавру.
В заключение правоохранители подчеркнули, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.
Напомним, что Киево-Печерская лавра по-прежнему находится в распоряжении Украинской православной церкви Московского патриархата. На обнародованном фрагменте видно, как в церкви поют фрагмент из русской церковной песни "Хвала пресвятой Богородицы", в том числе следующие ее слова: "Колокол плывет, плывет над россией, пробуждается матушка-Русь" .
После этого Служба безопасности начала уголовное производство и проверила лавру.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии