В Киеве злоумышленники похитили и избили водителя такси

20:21 14 июня Киев, Украина

Четверо злоумышленников затащили в квартиру 21-летнего водителя такси, после чего избили его и требовали 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.



Сообщается, что в полицию Киева обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире.



По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, сотрудники полка полиции особого назначения № 1 и врачи.



Полицейские выяснили, что накануне таксист перевозил пассажирку, но оказалось, что у пассажирки нет денег.



В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим товарищам, а также заявила, что ее якобы изнасиловали.

"Трое парней решили "помочь разобраться" в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в автомобиле попросили его вернуться. Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему "решить вопрос" за 25 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

При силовой поддержке спецназовцев, сотрудники полиции попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат - 21-летнего потерпевшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение.



Полицейские задержали фигурантов. Ими оказались жители столицы, 2000, 2001, 2002 годов рождения и жительница Киевской области, 2000 года рождения. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.



Четырем правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.