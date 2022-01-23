В Киеве загорелся собачий приют

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Пожар в Киеве на Демеевской в балке: загорелся собачий приют. Его содержат волонтеры. На территории находится 31 собака", - говорится в сообщении.
По словам местных жителей, на территории заведения волонтеры "постоянно что-то жгут". Управляющая приютом считает, что это поджог и обвиняет в этом догхантеров.
Приехавшие спасатели быстро справились с огнем. Причину возникновения пожара установят правоохранители.
"Пожар в Киеве на Демеевской в балке: загорелся собачий приют. Его содержат волонтеры. На территории находится 31 собака", - говорится в сообщении.
По словам местных жителей, на территории заведения волонтеры "постоянно что-то жгут". Управляющая приютом считает, что это поджог и обвиняет в этом догхантеров.
Приехавшие спасатели быстро справились с огнем. Причину возникновения пожара установят правоохранители.
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