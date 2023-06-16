В Киеве задержаны нарушители, снимавшие работу ПВО

В столице Украины были разоблачены два молодых человека, которые незаконно снимали видео работы систем ПВО.
Полиция оперативно доставила нарушителей в Святошинское управление, где они были допрошены сотрудниками правоохранительных органов. Далее дело было передано сотрудникам Службы безопасности Украины для более детального расследования инцидента.
Сегодня жительница Киева обратилась в полицию по специальной линии 102 и сообщила о двух неизвестных мужчинах, которые снимали работу систем ПВО.
На место происшествия были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска. В течение часа одного из нарушителей, 23-летнего молодого человека, удалось задержать на одной из улиц Святошинского района.
Параллельно, в рамках специальной полицейской операции, был задействован поиск второго нарушителя по всему городу. Вскоре 26-летний водитель автомобиля "БМВ" был остановлен на улице Ушакова.
Обоих задержанных местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для дачи показаний, после чего их передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейшего проведения следственных процедур.
Полиция оперативно доставила нарушителей в Святошинское управление, где они были допрошены сотрудниками правоохранительных органов. Далее дело было передано сотрудникам Службы безопасности Украины для более детального расследования инцидента.
Сегодня жительница Киева обратилась в полицию по специальной линии 102 и сообщила о двух неизвестных мужчинах, которые снимали работу систем ПВО.
На место происшествия были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска. В течение часа одного из нарушителей, 23-летнего молодого человека, удалось задержать на одной из улиц Святошинского района.
Параллельно, в рамках специальной полицейской операции, был задействован поиск второго нарушителя по всему городу. Вскоре 26-летний водитель автомобиля "БМВ" был остановлен на улице Ушакова.
Обоих задержанных местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для дачи показаний, после чего их передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейшего проведения следственных процедур.
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