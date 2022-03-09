В Киеве задержана группа наркоторговцев

19:26 13 Октябрь Киев, Украина

Прокуратура Киева прекратила деятельность группировки, которая занималась сбытом кокаина в ночных клубах.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Киевской местной прокуратурой № 6 совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и полицией Киева прекращена преступная деятельность группы лиц, которые занимались сбытом наркотического средства кокаин на территории города Киева и Киевской области (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Установлено, что незаконный наркобизнес организовал местный житель, привлекая к работе двух знакомых. Злоумышленники сбывали кокаин в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам. По приблизительным оценкам доход от наркобизнеса составлял в среднем 50 тыс. долларов США ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе санкционированных обысков обнаружены и изъяты наркотические средства кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.