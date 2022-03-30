В Киеве задержан российский наркоторговец

13:55 04 ноября Киев, Украина

Более 5 килограммов наркотических веществ обнаружено сотрудниками правоохранительных органов Киева у гражданина России. В ходе установления личности задержанного оказалось, что в РФ он объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



Мужчину задержали в Голосеевском районе. У него изъяли 8 пакетиков с



Полицейские отправились в квартиру, в которой жил задержанный, и обнаружили там еще 5 кг наркотика.



Мужчину задержали в Голосеевском районе. У него изъяли 8 пакетиков с кокаином , которые нарушитель прятал в нижнем белье.Полицейские отправились в квартиру, в которой жил задержанный, и обнаружили там еще 5 кг наркотика.





"Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.



Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в торговле наркотиками. За решеткой он может провести от 9 до 12 лет.