В Киеве задержан российский наркоторговец

Более 5 килограммов наркотических веществ обнаружено сотрудниками правоохранительных органов Киева у гражданина России. В ходе установления личности задержанного оказалось, что в РФ он объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Мужчину задержали в Голосеевском районе. У него изъяли 8 пакетиков с кокаином, которые нарушитель прятал в нижнем белье.
Полицейские отправились в квартиру, в которой жил задержанный, и обнаружили там еще 5 кг наркотика.
"Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в торговле наркотиками. За решеткой он может провести от 9 до 12 лет.
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