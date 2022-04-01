В Киеве задержан российский информатор

В Киеве правоохранители задержали мужчину за распространение информации о разрушенных объектах.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники Оболонского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры.
Правоохранители установили личность злоумышленника и произвели безотлагательный обыск по месту его жительства. За совершенное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники Оболонского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который с помощью телеграмм-канала выкладывал фото ракетных ударов по зданиям и объектам инфраструктуры.
Правоохранители установили личность злоумышленника и произвели безотлагательный обыск по месту его жительства. За совершенное злоумышленнику грозит от трех до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.
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