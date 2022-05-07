В Киеве задержан мужчина за растление малолетних

Полиция поймала гражданина Киева, который в интернете развращал малолетнею девочку.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2021 по апрель 2022 33-летний мужчина через социальные сети общался с 13-летней потерпевшей с целью ее склонения в будущем до вступления с ним в интимную связь.
Мужчина общался с несовершеннолетней на откровенные темы сексуального содержания, присылал ей порнографические изображения и предлагал малолетней принять участие в создании порнографического контента за денежное вознаграждение.
В ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, компьютер и другие носители информации, содержащие детскую порнографию.
Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2021 по апрель 2022 33-летний мужчина через социальные сети общался с 13-летней потерпевшей с целью ее склонения в будущем до вступления с ним в интимную связь.
Мужчина общался с несовершеннолетней на откровенные темы сексуального содержания, присылал ей порнографические изображения и предлагал малолетней принять участие в создании порнографического контента за денежное вознаграждение.
В ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, компьютер и другие носители информации, содержащие детскую порнографию.
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