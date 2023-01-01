В Киеве задержан мужчина, который запускал фейерверки

В Киеве представители правоохранительных органов задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал фейерверки. Об этом сообщает столичная полиция.
Как известно, во время военного положения запуск салютов запрещен, однако киевлянин решил нарушить закон и запустил фейерверки на Подоле.
Это не на шутку напугало местных жителей, которые и без того сильно переживали по поводу звуков взрывов из-за атаки россии.
Теперь нарушителю грозит до пяти лет ограничение свободы.
Напомним, на День независимости Украины в Павлограде Днепропетровской области также запустили фейерверк, несмотря на военное время.
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