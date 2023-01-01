В Киеве задержан мужчина, который запускал фейерверки

13:09 01 января Киев, Украина

В Киеве представители правоохранительных органов задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал фейерверки. Об этом сообщает столичная полиция.

Как известно, во время военного положения запуск салютов запрещен, однако киевлянин решил нарушить закон и запустил фейерверки на Подоле.

Это не на шутку напугало местных жителей, которые и без того сильно переживали по поводу звуков взрывов из-за атаки россии.

"Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, местный житель пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения", - сказано в сообщении.

Теперь нарушителю грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, на День независимости Украины в Павлограде Днепропетровской области также запустили фейерверк, несмотря на военное время.