В Киеве задержали таксиста, который продавал пассажирам наркотики

15:29 03 Апрель Киев, Украина

Распространение наркотиков – одна из самых тяжелых и губительных проблем современного общества. Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, полиции удалось задержать водителя такси, который был уличен в незаконном хранении и продаже наркотиков.

Как рассказали в прокуратуре, 24-летний парень приехал на заработки в Киев из Запорожья и устроился работать таксистом.

"Используя арендованное авто молодой человек лично сбывал заказчикам наркотики, а именно каннабис и психотропные вещества - МДМА и амфетамин "из рук в руки". Злоумышленника разоблачили "на горячем", во время обыска его автомобиля изъято 29 свертков психотропных веществ и наркотического средства", - говорится в сообщении.

Оболонская окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по факту незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшего сбыта - ч. ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины.

Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, занимавшейся наркоторговлей.

А во Львовской области офицер организовал среди военнослужащих продажу наркотиков. Он был задержан при сбыте более 10 грамм порошкообразного вещества.

В Сумах полиция искала в кафе наркотики, а нашла оружие.