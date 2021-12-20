В Киеве задержали таксиста, который продавал пассажирам наркотики

Распространение наркотиков – одна из самых тяжелых и губительных проблем современного общества. Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, полиции удалось задержать водителя такси, который был уличен в незаконном хранении и продаже наркотиков.
Как рассказали в прокуратуре, 24-летний парень приехал на заработки в Киев из Запорожья и устроился работать таксистом.
Оболонская окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по факту незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшего сбыта - ч. ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины.
Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, занимавшейся наркоторговлей.
А во Львовской области офицер организовал среди военнослужащих продажу наркотиков. Он был задержан при сбыте более 10 грамм порошкообразного вещества.
В Сумах полиция искала в кафе наркотики, а нашла оружие.
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