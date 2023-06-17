В Киеве задержали наркоторговца: изъято наркотиков на сумму 3,5 млн гривен

Полиция Киевской области сообщает, что в Фастовском районе задержан 39-летний мужчина, который хранил наркотические вещества дома и занимался их распространением среди наркозависимых лиц.
Общая стоимость изъятых наркотиков, включая более 10 килограммов каннабиса, амфетамин, растения и семена конопли, оценивается примерно в 3,5 миллиона гривен по ценам на черном рынке.
В ходе обыска правоохранители также обнаружили электронные весы, упаковочные материалы для наркотиков и другие материальные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Следственные органы уже начали уголовное расследование по факту незаконного хранения наркотических и психотропных веществ, а также выращивания конопли. Задержанному наркодилеру может грозить до 8 лет лишения свободы.
Общая стоимость изъятых наркотиков, включая более 10 килограммов каннабиса, амфетамин, растения и семена конопли, оценивается примерно в 3,5 миллиона гривен по ценам на черном рынке.
В ходе обыска правоохранители также обнаружили электронные весы, упаковочные материалы для наркотиков и другие материальные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Следственные органы уже начали уголовное расследование по факту незаконного хранения наркотических и психотропных веществ, а также выращивания конопли. Задержанному наркодилеру может грозить до 8 лет лишения свободы.
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