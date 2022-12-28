В Киеве задержали мужчину, который помогал оккупантам переименовывать улицы в Луганской области

16:09 28 декабря Киев, Украина

В столице правоохранители задержали мужчину, который сотрудничал с российскими оккупантами и помог им переименовать улицы на временно оккупированных территориях Луганской области.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



/>Задержанный – бывший руководитель коммунального предприятия во временно оккупированном Сватово в Луганской области.

После захвата украинского города, он одним из первых поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили руководителем созданного оккупантами местного “ муниципального унитарного предприятия по благоустройству” .



Находясь на должности, он помогал оккупационной администрации организовывать массовые мероприятия и пропагандистские телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии рф.



Также мужчина выполнял указание россиян о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями. Для этого он лично подписывал

соответствующие "распорядительные" документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры.

Во время контрнаступления ВСУ мужчина бежал в россию, где находился с сентября. Но потом решил незаметно вернуться в Украину и скрывался в Киеве . Однако сотрудники СБУ установили маршруты его движения и задержали.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.