В Киеве задержали квартирных взломщиков: полиция изъяла похищенное имущество (ФОТО)

Полиция Киева провела задержание троих подозреваемых в квартирной краже, предположительно кража произошла в Святошинском районе столицы. У потерпевшего были украдены часы и сумма денег в иностранной и национальной валюте. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

В операции участвовала следственно-оперативная группа. У подозреваемых на месте задержания изъяли все украденные вещи, а также инструменты для попадания в квартиру и автомобиль, транспортное средство на котором подельники передвигались. Все трое мужчин родом из Одессы 1990, 1991 и 1996 года рождения.