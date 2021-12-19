В Киеве задержали квартирных взломщиков: полиция изъяла похищенное имущество (ФОТО)

Полиция Киева провела задержание троих подозреваемых в квартирной краже, предположительно кража произошла в Святошинском районе столицы. У потерпевшего были украдены часы и сумма денег в иностранной и национальной валюте. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.
В операции участвовала следственно-оперативная группа. У подозреваемых на месте задержания изъяли все украденные вещи, а также инструменты для попадания в квартиру и автомобиль, транспортное средство на котором подельники передвигались. Все трое мужчин родом из Одессы 1990, 1991 и 1996 года рождения.
«Подельники похитили из квартиры 1800 долларов США, 2 тысячи гривен и наручные часы. Следователи провели обыск в автомобиле «БМВ», на котором передвигались задержанные. Во время проведения обысков обнаружили и изъяли похищенное имущество: приборы для отжима стекла, а также золотые изделия, происхождение которых устанавливается», — говорится в сообщении.
Сейчас оперативники также проверяют причастность задержанных лиц к другим кражам в Киеве.
Преступникам грозит срок лишения свободы от 3 до 6 лет.
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