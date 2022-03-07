В Киеве задержали двух мужчин за разбойное нападение на иностранца

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителей Киевской области, совершивших разбойное нападение на иностранного гражданина.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, 10 июня.
Отмечается, что злоумышленники заманили иностранца в свой автомобиль, после чего вывезли его в лес и обокрали, угрожая ему пистолетом. Пострадавший сразу обратился за помощью в дежурную часть полиции.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, 10 июня.
Отмечается, что злоумышленники заманили иностранца в свой автомобиль, после чего вывезли его в лес и обокрали, угрожая ему пистолетом. Пострадавший сразу обратился за помощью в дежурную часть полиции.
Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска идентифицировали личности злоумышленников и провели дальнейший обыск по их месту жительства. Похищенные вещи и оружие были отправлены на экспертизу.
Двум злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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