В Киеве задержали двух мужчин за разбойное нападение на иностранца

20:36 10 Июнь Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителей Киевской области, совершивших разбойное нападение на иностранного гражданина.



Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, 10 июня.



Отмечается, что злоумышленники заманили иностранца в свой автомобиль, после чего вывезли его в лес и обокрали, угрожая ему пистолетом. Пострадавший сразу обратился за помощью в дежурную часть полиции.

"Мы выяснили, что мужчина отдыхал в ресторане, где познакомился с двумя посетителями. После совместного отдыха новые знакомые предложили иностранцу подвезти в отель, но вместо этого вывезли его за пределы города в лес, где под угрозой пистолета забрали дорогие часы, мобильный телефон и кошелек с банковскими картами", - сообщили в полиции.

Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска идентифицировали личности злоумышленников и провели дальнейший обыск по их месту жительства. Похищенные вещи и оружие были отправлены на экспертизу.



Двум злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.