В Киеве выросло количество жертв ночной атаки

Как заявил сегодня утром глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, во время ночной ракетной атаки в 25-этажное здание в Соломенском районе Киева попали обломки сбитой ракеты. В результате этого произошло частичное разрушение с возгораниями строительных конструкций на 16-м, 17-м, 18-м и 19-м этажах.
Ближе к полудню число жертв ракетной атаки возросло до трех человек. Об этом на своем Telegram-канале сообщает глава МВД Игорь Клименко.
На месте продолжают работать спасатели и полицейские. Спасенным и родственникам погибших оказывают психологическую помощь, добавляют в МВД.
Правоохранители развернули мобильный пункт приёма заявлений от граждан. Особенно ждут обращений по поводу без вести пропавших. Также есть неопознанные жертвы, поэтому нужен ДНК-анализ для идентификации.
В КМВА добавляют, что пострадали по меньшей мере 40 автомобилей припаркованных возле дома.
Напомним, во время воздушной тревоги в ночь на субботу, 24 июня, в Днепре, Харькове, Кропивницком, Николаеве и Киеве местные жители слышали взрывы.
Перед взрывами в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска ракет и БПЛА.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии