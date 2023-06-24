В Киеве выросло количество жертв ночной атаки

11:58 24 июня Киев, Украина

Как заявил сегодня утром глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, во время ночной ракетной атаки в 25-этажное здание в Соломенском районе Киева попали обломки сбитой ракеты. В результате этого произошло частичное разрушение с возгораниями строительных конструкций на 16-м, 17-м, 18-м и 19-м этажах.

"Пожар локализован в 04:40, ликвидирован в 06:30", - говорится в сообщении.

Ближе к полудню число жертв ракетной атаки возросло до трех человек. Об этом на своем Telegram-канале сообщает глава МВД Игорь Клименко.

"Три человека по состоянию на данный момент погибли, восемь - травмированы. 24 человека спасли сотрудники ГСЧС", - сообщает Клименко. Ранее было известно о 2 жертвах.

На месте продолжают работать спасатели и полицейские. Спасенным и родственникам погибших оказывают психологическую помощь, добавляют в МВД.

Правоохранители развернули мобильный пункт приёма заявлений от граждан. Особенно ждут обращений по поводу без вести пропавших. Также есть неопознанные жертвы, поэтому нужен ДНК-анализ для идентификации.

В КМВА добавляют, что пострадали по меньшей мере 40 автомобилей припаркованных возле дома.

Напомним, во время воздушной тревоги в ночь на субботу, 24 июня, в Днепре, Харькове, Кропивницком, Николаеве и Киеве местные жители слышали взрывы.

Перед взрывами в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска ракет и БПЛА.