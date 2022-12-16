В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии

На фоне ракетной атаки террористов, в столице ввели аварийные отключения света. Об этом сообщила компания ДТЭК в пятницу, 16 декабря.
Также в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением, сообщил мэр Виталий Кличко.
Также в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением, сообщил мэр Виталий Кличко.
Кроме того, движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие. О возобновлении движения сообщт дополнительно.
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