В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии

12:47 16 декабря Киев, Украина

На фоне ракетной атаки террористов, в столице ввели аварийные отключения света. Об этом сообщила компания ДТЭК в пятницу, 16 декабря.



Также в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", – написал Кличко в Telegram.

Кроме того, движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие. О возобновлении движения сообщт дополнительно.