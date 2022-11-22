В Киеве возникли аварийные отключения электроэнергии из-за снега и дождя

"По состоянию на 09:00 полностью обесточенными остаются 57 населенных пунктов и 102 частично. Из-за порывов ветра полностью обесточены 60 линий электропередачи 6-10 кВ и 26 – частично, 1400 трансформаторных подстанций", – говорится в сообщении.