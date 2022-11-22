В Киеве возникли аварийные отключения электроэнергии из-за снега и дождя

14:13 22 ноября Киев, Украина

В результате непогоды, мокрого снега и дождя, в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила Киевская областная госадминистрация во вторник, 22 ноября.
 
"По состоянию на 09:00 полностью обесточенными остаются 57 населенных пунктов и 102 частично. Из-за порывов ветра полностью обесточены 60 линий электропередачи 6-10 кВ и 26 – частично, 1400 трансформаторных подстанций", – говорится в сообщении.
 
Указано, что ремонтные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети продолжают ликвидацию последствий непогоды. Специалисты уже вернули свет в 39 полностью обесточенных населенных пунктов и в 66 частично обесточенных. Всего задействованы 75 бригад.

Отмечается, что кроме аварийных, в области по распоряжению НЭК Укрэнерго применяются стабилизационные отключения света согласно графику.