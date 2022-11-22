В Киеве возникли аварийные отключения электроэнергии из-за снега и дождя

В результате непогоды, мокрого снега и дождя, в Киевской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила Киевская областная госадминистрация во вторник, 22 ноября.
Указано, что ремонтные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети продолжают ликвидацию последствий непогоды. Специалисты уже вернули свет в 39 полностью обесточенных населенных пунктов и в 66 частично обесточенных. Всего задействованы 75 бригад.
Отмечается, что кроме аварийных, в области по распоряжению НЭК Укрэнерго применяются стабилизационные отключения света согласно графику.
Отмечается, что кроме аварийных, в области по распоряжению НЭК Укрэнерго применяются стабилизационные отключения света согласно графику.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии