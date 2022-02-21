В Киеве возле Байкового кладбища произошло серьезное ДТП

13:50 29 Сентябрь Киев, Украина

На пересечении улицы Гринченко с Байковой столкнулись две легковушки, от сильного столкновения одна из машин вылетела на тротуар с торговыми палатками.

Автомобиль "Lada" двигался по улице Гринченко и сворачивая на улицу Байковую не предоставил преимущество в движении встречному "Nissan". От мощного столкновения автомобили развернуло в противоположную сторону движения. Машина "Nissan" осталась на перекрестке, а вот «Lada" вылетела на тротуар, где сбила 18-летнюю девушку. Далее авто протаранило прилавки с венками. Там стояло около 10 продавцов, которые, к счастью, успели отскочить и не попали под колеса автомобиля "Lada".



В больницу, кроме девушки, госпитализировали пассажира и водителя "Nissan". Серьезные травмы получила пассажир автомобиля "Lada". Женщину зажало в салоне машины, спасателям пришлось деблокировать ее из автомобиля.





Что касается водителя "Lada", он не травмировался, но пребывал в шоковом состоянии. Сказал только, что не заметил встречного транспорта.

Продавцы, торгующие цветами рассказали, что на данном перекрестке постоянно происходят ДТП

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии