В Киеве возле Байкового кладбища произошло серьезное ДТП

На пересечении улицы Гринченко с Байковой столкнулись две легковушки, от сильного столкновения одна из машин вылетела на тротуар с торговыми палатками.
Автомобиль "Lada" двигался по улице Гринченко и сворачивая на улицу Байковую не предоставил преимущество в движении встречному "Nissan". От мощного столкновения автомобили развернуло в противоположную сторону движения. Машина "Nissan" осталась на перекрестке, а вот «Lada" вылетела на тротуар, где сбила 18-летнюю девушку. Далее авто протаранило прилавки с венками. Там стояло около 10 продавцов, которые, к счастью, успели отскочить и не попали под колеса автомобиля "Lada".
В больницу, кроме девушки, госпитализировали пассажира и водителя "Nissan". Серьезные травмы получила пассажир автомобиля "Lada". Женщину зажало в салоне машины, спасателям пришлось деблокировать ее из автомобиля.
Что касается водителя "Lada", он не травмировался, но пребывал в шоковом состоянии. Сказал только, что не заметил встречного транспорта.
Продавцы, торгующие цветами рассказали, что на данном перекрестке постоянно происходят ДТП.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии
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