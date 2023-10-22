В Киеве водитель автомобиля на блокпосте наехал на военнослужащего

12:13 22 октября Киев, Украина

За полтора года войны кое-кто забыл о комендантских часах и о правилах проезда военных блокпостов. Такая "местная амнезия" приводит к преступной вседозволенности. Еще одно преступление произошло в Киеве в ночь на 22 октября. Около 00:30 ночи на блокпосте водитель автомобиля наехал на военнослужащего. Последний скончался от полученных в результате ДТП травм. Правоохранители задержали фигуранта и возбудили дело, сообщила полиция Киева.

По предварительным данным, водитель двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе. В условиях тумана он увидел впереди грузовик и резко затормозил. Он не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу движения, где наехал на 47-летнего военнослужащего на блокпосте.

Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.

Напомним, священники УПЦ МП избили военного в Хмельницком. Священнослужители вызвали полицию, забравшую в отделение потерпевшего военного.