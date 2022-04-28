В Киеве во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша прогремели взрывы

21:54 28 апреля Киев, Украина





Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Шевченковском районе Киева вечером 28 апреля прогремели взрывы. В это время в столице Украины с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Одна из ракет попала в нижние этажи жилой дом. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы 6 пострадавших», - рассказал Кличко.

Одну из ракет, направленную на Киев, удалось перехватить и уничтожить подразделениями ПВО.

Высокая вероятность, что попавшие в Киев 28 апреля ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Советник главы офиса президента Михаил Подпляк прокомментировал атаку на Киев.