В Киеве во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша прогремели взрывы
21:54 28 апреля Киев, Украина
В Шевченковском районе Киева
вечером 28 апреля прогремели взрывы. В это время в столице Украины с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Одна из ракет попала в нижние этажи жилой дом. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы 6 пострадавших», - рассказал Кличко.
Одну из ракет, направленную на Киев, удалось перехватить и уничтожить подразделениями ПВО.
Высокая вероятность, что попавшие в Киев 28 апреля ракеты были выпущены с территории Беларуси.
Советник главы офиса президента Михаил Подпляк прокомментировал атаку на Киев.
"Ракетные удары по центру столицы в ходе официального визита Генерального секретаря @UN. Еще позавчера @antonioguterres сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", - написал он в Twitter.
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