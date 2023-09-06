В Киеве в районе Кольцевой дороги прогремели взрывы и вспыхнул пожар

11:53 19 августа Киев, Украина

Сегодня утром, 19 августа, в Киеве были слышны взрывы. Как сообщил местный Telegram-канал Реальный Киев, после прогремевших взрывов в одном из районов Киева в небо поднялись клубы черного дыма.

Подробности инцидента пока неизвестны. Часть СМИ утверждает, что взрывы слышны неподалеку от ТРЦ Променада парк.

Впоследствии появился комментарий от Киевской городской государственной администрации (КГГА) о случившемся "пожаре в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги", неподалеку от промзоны на участке, находящемся на территории области.

"Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщила КГГА в своем Telegram-канале.

В Хмельницкой области сообщают о взрывах.