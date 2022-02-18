В Киеве убита сотрудница посольства США

18:40 30 Сентябрь Киев, Украина

В столичном лесопарке обнаружена женщин с травмой головы, впоследствии выяснилось, что это работница посольства США. Женщина была доставлена в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

“Сегодня, 30 сентября, на спецлинию 102 в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб. Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что при осмотре вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

“Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения. В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). продолжаются его поиски”, — отмечают правоохранители.

Также сообщается, что собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.