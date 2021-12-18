В Киеве сожгли внедорожник, который часто парковался на газоне

14:04 28 Март Киев, Украина

Почти в каждом дворе многоэтажек есть припаркованные на газонах автомобили. Это явление стало визитной карточкой украинских автолюбителей. К сожалению, и справедливость в нашей стране не всегда в руках правосудия.

В Киеве неизвестные сожгли внедорожник, который владелец регулярно парковал на газоне в одном из районов столицы. Кадры опубликованы на странице Киев Оперативный в Facebook 28 марта.

"Изо дня в день владелец этой Toyota парковался у дома и на газоне. Сегодня ночью этот автомобиль загорелся. Совпадение?", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике можно заметить, что из-за пожара была полностью уничтожена передняя часть авто.