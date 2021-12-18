В Киеве сожгли внедорожник, который часто парковался на газоне

Почти в каждом дворе многоэтажек есть припаркованные на газонах автомобили. Это явление стало визитной карточкой украинских автолюбителей. К сожалению, и справедливость в нашей стране не всегда в руках правосудия.
В Киеве неизвестные сожгли внедорожник, который владелец регулярно парковал на газоне в одном из районов столицы. Кадры опубликованы на странице Киев Оперативный в Facebook 28 марта.
На опубликованном ролике можно заметить, что из-за пожара была полностью уничтожена передняя часть авто.
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