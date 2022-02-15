В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группу вымогателей. Фото

16:10 15 Февраль Киев, Украина

Служба безопасности Украины ликвидировала схему вымогательства денег с предпринимателей в Киеве. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, организовал «вертикальную» коррупционную схему начальник отдела превентивной деятельности одного из районных управлений Нацполиции в Киеве в сговоре со своими подчиненными.

Злоумышленники облагали «данью» оптовых и розничных торговцев продуктами питания в одном из столичных районов. С каждой торговой точки ежемесячно потребовали от 20 до 40 тыс. грн. В случае отказа полицейские угрожали создавать препятствия в коммерческой деятельности.

Правоохранители задержали начальника отдела «на горячем» при получении части взятки от одного из предпринимателей.

Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пока проверяется информация о систематическом злоупотреблении служебным положением его подчиненными.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств и причастных к незаконной схеме лиц.

Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники Главного управления СБ Украины совместно с органами Национальной полиции, следователями ТУ ДБР в Киеве при процессуального руководства Киевской городской прокуратуры. 
 
Фото: В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группу вымогателей
Фото: В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группу вымогателей 01