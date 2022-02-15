В Киеве сотрудники СБУ разоблачили группу вымогателей. Фото

Служба безопасности Украины ликвидировала схему вымогательства денег с предпринимателей в Киеве. Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, организовал «вертикальную» коррупционную схему начальник отдела превентивной деятельности одного из районных управлений Нацполиции в Киеве в сговоре со своими подчиненными.
Злоумышленники облагали «данью» оптовых и розничных торговцев продуктами питания в одном из столичных районов. С каждой торговой точки ежемесячно потребовали от 20 до 40 тыс. грн. В случае отказа полицейские угрожали создавать препятствия в коммерческой деятельности.
Правоохранители задержали начальника отдела «на горячем» при получении части взятки от одного из предпринимателей.
Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Пока проверяется информация о систематическом злоупотреблении служебным положением его подчиненными.
Продолжается следствие для установления всех обстоятельств и причастных к незаконной схеме лиц.
Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники Главного управления СБ Украины совместно с органами Национальной полиции, следователями ТУ ДБР в Киеве при процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, организовал «вертикальную» коррупционную схему начальник отдела превентивной деятельности одного из районных управлений Нацполиции в Киеве в сговоре со своими подчиненными.
Злоумышленники облагали «данью» оптовых и розничных торговцев продуктами питания в одном из столичных районов. С каждой торговой точки ежемесячно потребовали от 20 до 40 тыс. грн. В случае отказа полицейские угрожали создавать препятствия в коммерческой деятельности.
Правоохранители задержали начальника отдела «на горячем» при получении части взятки от одного из предпринимателей.
Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Пока проверяется информация о систематическом злоупотреблении служебным положением его подчиненными.
Продолжается следствие для установления всех обстоятельств и причастных к незаконной схеме лиц.
Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники Главного управления СБ Украины совместно с органами Национальной полиции, следователями ТУ ДБР в Киеве при процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.
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