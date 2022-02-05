В Киеве сносят корпуса Выставочного центра ради строительства президентского университета

17:26 04 Февраль Киев, Украина

Павильон №19, находящийся на территории Выставочного центра и построенный в 1975 году в стиле позднего советского модернизма, готовится под снос.



Эта территория необходима для строительства президентского университета, общая территория которого должна поместиться на 16 гектарах. Изначально планировалось, что кампусы будут расположены на свободном пространстве между павильонами.



Из-за сноса здания, на территории Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) больше не будет проводиться ярмарка «Кураж». С основателями не продлили аренду, а от предложенного взамен другого павильона они отказались, обратив внимание, что ими уже потрачено несколько миллионов на ремонт прежнего места.



Указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности был подписан Владимиром Зеленским в 2021 году. Строительство университета по предварительным прогнозам должно занять три года, а потрачено будет более 7 млрд. гривен. Первый набор составит 120 студентов, по 20 человек на 6 направлений.