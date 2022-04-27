В Киеве снесли памятник, изображающий дружбу между Украиной и россией

Восьмиметровый бронзовый монумент изображал украинского и российского рабочих на постаменте, держащих вместе советский орден дружбы.
Рабочие, демонтируя монумент, начали с того, что сняли одну из двух бронзовых голов и она с глухим лязгом упала на землю.
Когда кран снял памятник с фундамента и постепенно опустил его на землю, толпа из около 100 человек аплодировала и выкрикивала «Слава Украине» и другие лозунги.
Когда кран снял памятник с фундамента и постепенно опустил его на землю, толпа из около 100 человек аплодировала и выкрикивала «Слава Украине» и другие лозунги.
Он отметил, что россия — «это наш злейший враг, поэтому памятник российско-украинской дружбе бессмысленен».
Российское вторжение в Украину, начатое 24 февраля, привело к гибели и ранению тысяч людей, превращению городов в руины и вынудило более 5 миллионов человек бежать за границу.
Российское вторжение в Украину, начатое 24 февраля, привело к гибели и ранению тысяч людей, превращению городов в руины и вынудило более 5 миллионов человек бежать за границу.
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