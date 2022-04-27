В Киеве снесли памятник, изображающий дружбу между Украиной и россией

09:16 27 апреля Киев, Украина

Восьмиметровый бронзовый монумент изображал украинского и российского рабочих на постаменте, держащих вместе советский орден дружбы.

«Мы сейчас видим, что такое эта «дружба» — разрушение украинских городов… гибель десятков тысяч мирных людей», — сказал мэр Киева





Когда кран снял Рабочие, демонтируя монумент , начали с того, что сняли одну из двух бронзовых голов и она с глухим лязгом упала на землю.Когда кран снял памятник с фундамента и постепенно опустил его на землю, толпа из около 100 человек аплодировала и выкрикивала «Слава Украине» и другие лозунги.

«Россия вторглась в Украину… Можем ли мы дружить с россией?» — сказал Сергей Миргородский, один из авторов скульптуры.

Он отметил, что россия — «это наш злейший враг, поэтому памятник российско-украинской дружбе бессмысленен».



Российское вторжение в Украину, начатое 24 февраля, привело к гибели и ранению тысяч людей, превращению городов в руины и вынудило более 5 миллионов человек бежать за границу.