В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
11:13 06 августа Киев, Украина
Вчера, 5 августа в маршрутке, ехавшей к месту стоянки, возник пожар
. На момент происшествия в салоне авто пассажиров не было.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
в Фейсбуке.
5 августа в 20:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы. На место происшествия были направлены спасатели 19-й и 43-й Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления. По прибытии на место происшествия установили, что во время следования к месту стоянки в маршрутном такси «Богдан» возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было", - говорится в сообщении.
В 20:56 возгорание локализовали и в 21:03 - ликвидировали.
"В результате пожара водитель транспортного средства получил ожоги лица и руки. Помощь оказали медики на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался", - отметили в ГСЧС.
На место происшествия были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии