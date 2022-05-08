В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки

5 августа в 20:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крайняя, 1, что в Деснянском районе столицы. На место происшествия были направлены спасатели 19-й и 43-й Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления. По прибытии на место происшествия установили, что во время следования к месту стоянки в маршрутном такси «Богдан» возник пожар. На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было", - говорится в сообщении.