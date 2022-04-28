В Киеве с 6 утра начали блокировать центральные улицы. Список улиц

Начиная с шести утра в центре столицы полицейский патруль блокирует улицы для движения транспорта. Эти меры приняты для того, чтоб обезопасить и освободить маршрут для Крестного хода в честь 1033-летия Крещения Киевской Руси.
Об этом сообщает полиция во вторник, 27 июля.
С 6:00 уже перекрыли:
Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади)
Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)
Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)
Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)
Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)
Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)
Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 6:00 уже перекрыли:
Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади)
Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)
Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)
Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)
Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)
Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)
Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
Кроме того, с 14:00 будут перекрыты улицы:
Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской)
Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы)
Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
аллея Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
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