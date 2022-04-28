В Киеве с 6 утра начали блокировать центральные улицы. Список улиц

09:07 27 июля Киев, Украина

Начиная с шести утра в центре столицы полицейский патруль блокирует улицы для движения транспорта. Эти меры приняты для того, чтоб обезопасить и освободить маршрут для Крестного хода в честь 1033-летия Крещения Киевской Руси.





С 6:00 уже перекрыли:



Крещатик

Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)

Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)

Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)

Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)

Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)

Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут). Об этом сообщает полиция во вторник, 27 июля.Крещатик (от ул . Богдана Хмельницкого до Европейской площади)Михайловскую (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)Большую Житомирскую (от ул. Владимирская до Владимирского проезда)Трехсвятительскую (от Михайловской до Европейской площади)Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади)Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади)Парковую дорогу (от ул. Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).