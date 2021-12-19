В Киеве с 17:00 запретили въезд крупногабаритного транспорта

Взяв во внимания предостережения службы ГСЧС, КГГА запретила въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Ограничения начнут действовать сегодня с 17:00.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации 12 марта.
Указано, что ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.
"Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий. Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы", – добавили в КГГА.
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