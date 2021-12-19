В Киеве с 17:00 запретили въезд крупногабаритного транспорта

16:34 12 Март Киев, Украина

Взяв во внимания предостережения службы ГСЧС, КГГА запретила въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Ограничения начнут действовать сегодня с 17:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации 12 марта.

"В столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах – гололедица. В связи с этим, с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", – говорится в сообщении.

Указано, что ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.



"Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий. Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы", – добавили в КГГА.