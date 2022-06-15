В Киеве разрабатывали ПО для оккупационных администраций - СБУ

СБУ заблокировала киевскую ІТ-компанию, которая снабжала врага программным обеспечением (ПО), в частности, для сбора коммунальных платежей.
Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых «л/днр», участвующих в полномасштабной агрессии россии против Украины.
С помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили в «бюджет» боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.
Незаконный бизнес организовала руководитель компании, заключавшей договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем.
Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности они были рассредоточены в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях.
Среди основных "заказчиков" услуг были захвачены оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.
Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых «л/днр», участвующих в полномасштабной агрессии россии против Украины.
С помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили в «бюджет» боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.
Незаконный бизнес организовала руководитель компании, заключавшей договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем.
Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности они были рассредоточены в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях.
Среди основных "заказчиков" услуг были захвачены оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.
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