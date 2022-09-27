В Киеве разоблачили сеть фейковых обменников

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые устроили фейковые обменники, сообщает полиция.
Мошенники размещали в интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу. Заинтересованные клиенты приезжали с наличными к «обменникам» в Шевченковском, Подольском и Соломенском районах. Но когда они отдавали валюту для подсчета, мошенники убегали через запасной выхода в помещении.
Мошенники размещали в интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу. Заинтересованные клиенты приезжали с наличными к «обменникам» в Шевченковском, Подольском и Соломенском районах. Но когда они отдавали валюту для подсчета, мошенники убегали через запасной выхода в помещении.
Таким способом в течение года злоумышленники обманули семь человек на 122 тысяч евро и 282 тысяч долларов.
В преступную группу входили шесть человек (организатор, «кассиры» и «курьеры»). Три фигуранта находятся в следственном изоляторе,
остальные – под круглосуточным домашним арестом. Нарушителям грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.
Глава полиции Киева посоветовал жителям столицы быть внимательными при выборе учреждений по обмену валют.
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