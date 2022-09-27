В Киеве разоблачили сеть фейковых обменников

08:36 27 сентября Киев, Украина





Мошенники размещали в интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу. Заинтересованные клиенты приезжали с наличными к «обменникам» в Шевченковском, Подольском и Соломенском районах. Но когда они отдавали валюту для подсчета, мошенники убегали через запасной выхода в помещении.



Киеве разоблачили группу мошенников, которые устроили фейковые обменники, сообщает полиция.Мошенники размещали в интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу. Заинтересованные клиенты приезжали с наличными к «обменникам» в Шевченковском, Подольском и Соломенском районах. Но когда они отдавали валюту для подсчета, мошенники убегали через запасной выхода в помещении.

Таким способом в течение года злоумышленники обманули семь человек на 122 тысяч евро и 282 тысяч долларов.

В преступную группу входили шесть человек (организатор, «кассиры» и «курьеры»). Три фигуранта находятся в следственном изоляторе,

остальные – под круглосуточным домашним арестом. Нарушителям грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Глава полиции Киева посоветовал жителям столицы быть внимательными при выборе учреждений по обмену валют.