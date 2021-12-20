В Киеве разоблачили «ботоферму», распространявшую протестные настроения

17:26 01 Декабрь Киев, Украина

Киеве разоблачена масштабная ботоферма , которая пропагандировала антивакцинацию и усиливала протестные настроения в Украине.

Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Злоумышленники использовали специальное программное обеспечение для автоматизированной регистрации, наполнения и администрирования аккаунтов в соцсетях. Для этого они использовали поддельные паспорта. Фейковые документы предоставляли службе поддержки Facebook, чтобы подтвердить подлинность личности.



Учетные записи множили, чтобы распространять публикации и комментарии по заказу третьих лиц. В сговоре с владельцами мошеннических колл-центров злоумышленники использовали аккаунты в соцсетях, чтобы заманивать жертв на фишинговые сайты и похищать деньги.



По данному факту было открыто уголовное производство и проведены обыски. Правоохранители изъяли компьютерную технику, сотни копий поддельных документов и банковских карт. Следственные действия продолжаются.